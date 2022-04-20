Üçkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Mehmet K. ile oğlu Sadi K., evlerinin yanında bulunan ve önceden ekmek yapımında kullanılan eski yapıyı yıkmak istedi.

Kazma ve küreklerle yapıyı yıkmak isteyen baba ve oğlunun üzerine yapının çatısı göçtü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak ve kalas yığınının altında kalan Mehmet K. ile Sadi K., itfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.