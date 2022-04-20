Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Çağdaş G. idaresindeki otomobil, dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kaputu ve tavanı parçalandı. Araçta bulunan sürücü ile bir kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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