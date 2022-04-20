Çağdaş G. idaresindeki otomobil, dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kaputu ve tavanı parçalandı. Araçta bulunan sürücü ile bir kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.