Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 52 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerinin 16 günlük denetimlerinde 52 bin 125 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 464 bin makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gümrük kaçağı ürün ticareti yapan şüphelilere yönelik 1-16 Nisan'da kent genelinde denetimler yapıldı.
Denetimlerde, 52 bin 125 litre akaryakıt, 1 milyon 464 bin makaron, 8 bin paket sigara, 11 cep telefonu, 12 kilogram çay, 10 kilogram nargile tütünü, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 10 tır lastiği ele geçirildi.
Polis, 25 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Etiketler: Denetim Kaçak Akaryakıt Makaron Mersin Polis
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