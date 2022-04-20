Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gümrük kaçağı ürün ticareti yapan şüphelilere yönelik 1-16 Nisan'da kent genelinde denetimler yapıldı.

Denetimlerde, 52 bin 125 litre akaryakıt, 1 milyon 464 bin makaron, 8 bin paket sigara, 11 cep telefonu, 12 kilogram çay, 10 kilogram nargile tütünü, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 10 tır lastiği ele geçirildi.

Polis, 25 şüpheli hakkında işlem yaptı.