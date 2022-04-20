İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, bir kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 9 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.