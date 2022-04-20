Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme yöntemlerini kullandığı tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 5 ilde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Aramalarda yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'inin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer 2 şüpheli aranıyor.
Etiketler: İstanbul FETÖ Terörle Mücadele
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