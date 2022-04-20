Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da 4 değnekçi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da görev yapan polis ekipleri, sivil polis aracını park ettikleri esnada kendilerinden para isteyen 4 değnekçiyi gözaltına aldı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Tuzla Cumhuriyet Caddesi'nde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapıldığı iddiası üzerine bölgede denetim yaptı.
4 şüpheli suç üstü yakalandı
Sivil araçlarıyla denetim yapan ekiplerin otomobilinin yanına giderek otopark ücreti istediği tespit edilen ve ekip aracını park etmek isteyen 4 şüpheli, suç üstü yakalandı.
Akraba olduğu belirtilen Yakup K, Murat K, Faruk K. ve Murat K, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Etiketler: Polis
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