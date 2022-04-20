Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenalaşan kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Adıyaman'da hastaneden çıktıktan sonra yere yığılan kadın, seyir halindeki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Yenisanayi Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneden çıkan yabancı uyruklu kadın, eczaneye doğru yürüdüğü esnada fenalaştı.
Birden yola yığılan kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Baygınlık geçiren kadının yardımına eşi ve vatandaşlar koştu.
Yere yığılma anı kamerada
Baygınlık geçiren kadının yere yığılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, geri mavenra yapan kadının bir anda yere düşmesi yer alıyor.
"Düştü ve kafasını yere çarptı"
Olay anını anlatan Burak Subatan, “Aniden geri geri giderek düştü ve kafasını yere çarptı. İki saniye daha erken düşmüş olsaydı arabanın altında kalabilirdi" dedi.
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