Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
Elazığ ve Bingöl'de fırtına: Çatılar uçtu, arabalar hasar gördü
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ ve Bingöl'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentlerde fırtınanın etkisiyle binaların çatıları uçtu, düşen parçalar araçlara hasar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta bir sitedeki apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl
Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hazreti Osman Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı.
Minarenin rüzgarda sağa sola doğru gidip geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İnönü Mahallesi'nde de öğrenci yurdunun çatısı uçarken, düşen parçalar, 5 araca hasar verdi.
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