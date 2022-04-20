Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta bir sitedeki apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Bingöl

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hazreti Osman Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı.

Minarenin rüzgarda sağa sola doğru gidip geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnönü Mahallesi'nde de öğrenci yurdunun çatısı uçarken, düşen parçalar, 5 araca hasar verdi.