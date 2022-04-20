Yeni Mahalle Çilekli mevkisinde Ali Sezen'e ait ağıl çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

2 kişi enkaz altında kaldı

Sezen kendi imkanları ile enkazın altından çıktı. Enkazın altında kalan Mehmet Sirtmaç ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Sirtmaç, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

40 koyun telef oldu

Ekipler telef olan 40 koyunu da enkazın altından çıkardı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına Mehmetçik ile vatandaşlarda destek verdi.

Sezen, ağılda bulunan 300 küçükbaş hayvanını dışarı çıkartmak için girdikleri ağılın çöktüğünü söyledi.

Çöken ağılın altında kaldıklarını anlatan Sezen, "Sanki deprem oldu gibi anında çöktü. Hayvanlar ve biz altında kaldık" dedi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise aşırı şiddetli yağmurdan zarar gören ağılın yıkılıp, 40 hayvanın telef olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Bakanlığımız yüzde 50 destekli ağıl, ahır ve kışla yenilemeye destek veriyor"

Enkazı Kaldırdıktan sonra üreticiye gerekli yardımların yapılacağını dile getiren Aksoy, "Çiftçilerimize tavsiyemiz şudur, bakanlığımız yüzde 50 destekli ağıl, ahır ve kışla yenilemeye destek veriyor. Lütfen çiftçilerimiz müdürlüklerimize uğrasınlar. Böyle kazalara, belalara maruz kalmayalım. Hem hayvanlarımız telef oluyor hem de canımız acıyor hem de devletin ekonomik olarak kayıpları oluyor" diye konuştu.

Kofçaz Kaymakamı Ömer Bulut ile Belediye Başkanı Ziya Karataş bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.