Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracıyla Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.

Havalimanındaki törende ise infaz koruma memurları, şehidin tabutunu omuzlayarak tekbirler eşliğinde askeri uçağa taşıdı.

Cenaze Ağrı'ya uğurlandı

Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

Bu arada, terör saldırısının yaşandığı Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde ekiplerin çalışması sürüyor. Söz konusu otobüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Makamın âli olsun şehidim"

Uğurlamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bursa'da, hain terör saldırısı sonucu Şehit düşen infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit'i Hakk'a uğurluyoruz. Makamın âlî olsun şehidim. Gözünden sakındığın evlatların, ailen bize emanet" dedi.