Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.

1 kişi şehit oldu

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bursa Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/iHXc5pgL7L pic.twitter.com/XhA4AFqi8i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıda 1 kişi şehit oldu, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

"Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz"

Bursa Valisi Yakup Canbolat saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

[Servis aracına bombalı saldırı] Bursa Valisi Yakup Canbolat: El yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef ki bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. pic.twitter.com/jTaEXqTY6Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022

Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendirdiklerini belirten Canbolat, şunları söyledi:

"Cezaevi aracının geçişi sırasında elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor. Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz."

"Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da faillerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu.

Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."