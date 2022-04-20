Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 8 bin 850 lira ceza
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye, 8 bin 850 lira ceza uygulandı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphe üzerine 27 R 3817 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan incelemede sürücü A.B'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.
Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 8 bin 850 lira ceza uygulandı.
Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.
Öte yandan, sürücüyle otomobilde bulunan iki kişi, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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