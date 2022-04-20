Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda bir süre ara verilen gemi trafiği saat 11.00 itibarıyla normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisi verilmişti.
Boğaz trafiği saat 11.00 itibarıyla normale döndü.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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