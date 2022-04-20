Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

Başını mermere çarptı

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.