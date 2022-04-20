Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olduğu ve buna ilişkin tedbirler alındığı ifade edildi.

2022 yılında yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 2 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde ise toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklandı.

"Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırıldı"

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının artırıldığına da dikkat çekildi.

6 Aralık 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlendi.

Bu suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı da hükme bağlandı.

Ayrıca yapılan değişiklikle göçmen kaçakçılığı, katalog suçlar arasında sayılmış ve göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeninin var sayılabileceği düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik her bir yabancı sayısınca 2 bin 574 Türk lirası idari para cezası verileceğinin de hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen araçlara ise gerekli el koyma işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığında kullanılması sebebiyle 2020 yılında 644, 2021 yılında 1045, 2022 yılında 407 araca el koyma işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.