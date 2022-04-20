Giresun’un Dereli ilçesinde yeniden taşkın korkusu yaşandı.

Hava sıcaklığının artışı ile birlikte ani kar erimesi ve sağanağın ardından Aksu Deresi'nde taşkın oluştu.

İlçe merkezindeki taşkında kara yolu çöktü, Dereli Taş Kemer Köprüsü ise hasar oluştu.

Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınan yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

HES binasını su bastı

Karınca Mahallesi’ndeki Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasını su bastı. 2 çalışanın son anda çıkmayı başardığı santral binasında hasar oluştu.

"Az hasarla atlatıldı"

İlçedeki son durum hakkında bilgi veren Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Mart ayında yağan kar ve hava sıcaklığının birden yükselmesi ve aşırı rüzgarla karların erimesi sonucunda ilçemizden geçen derenin debisi yükseldi. Aksu, Kızıltaş, Akkaya dere suları birleşerek toplu olarak ilçemizden geçmektedir. Bunun sonucunda taşan su kara yolunda yer yer çökmelere neden olmuştur. Biz tedbirimizi aldık. Az hasarla atlatıldı. Bazı eksikleri de görmüş olduk. En kısa sürede yıkılan yol, çöken yerler yapılacaktır" dedi.

2020'de 11 kişi hayatını kaybetmişti

22 Ağustos 2020 yılında meydana gelen selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 bina yıkılmış, 361 yapı da hasar görmüştü.