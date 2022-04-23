Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi de yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına düşen araçtaki 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.
Arama kurtarma ve dalgıç polis ekipleri, su altında ve su üstünde yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cansız bedenlerini buldu.
[Fotoğraf: AA]
Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin önceki gün sulama kanalına düşmesi sonucu Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşılmış, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir tedavi altına alınmış, kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
[Fotoğraf: AA]
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