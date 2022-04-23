Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların verdiği bilgiler üzerinden dolandırıcıların izini süren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini belirledi.

Ekipler, Gaziantep’te iki vatandaşı 256 bin 300 lira, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da ise iki vatandaşı 303 bin 500 lira dolandıran zanlıların kaldığı adresi tespit etti.

Dolandırıcılar U.A. ile A.M.'nin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan U.A. ile A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.