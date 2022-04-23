Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Tarihi Zerzevan Kalesi, uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı.

Çınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki 50 öğrenci, şenlikte hazır bulundu.

Atık malzemelerden yapılan uçurtmalar, çocuklar tarafından tarihi kalede gökyüzüyle buluşturuldu.

"Çocuklarımıza farklı bir gün yaşatalım dedik"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, çocukların eğlenmelerini sağlamak ve tarihi Zerzevan Kalesi'ni tanıtmak amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini söyledi:

"Spor salonumuzda kursa gelen, spor aktivitelerimize katılan çocuklarımıza sosyal etkinlik kapsamında kendi yaptıkları uçurtmalarla farklı bir gün yaşatalım dedik. 23 Nisan kapsamında böyle bir etkinlik yaptık. Çok da mutlu oldular güzel oldu"

Öğrenciler, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesi hakkında hem bilgi edindi hem de eğlence dolu bir gün geçirdi.