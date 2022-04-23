Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yokuşu çıkamayan kepçe 4 araca zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de yokuş çıkarken geriye doğru kayan kepçe, 4 araca ardından da bir binaya çarptı.
Ümraniye'nin Armağanevler Mahallesi'nde, yokuşta operatörün kontrolünü kaybettiği kepçe, geriye doğru kaymaya başladı.
Park halindeki bir aracı sürükleyen kepçe, 3 araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada, 4 aracın yanı sıra kepçenin yan yattığı binanın duvarı da zarar gördü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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