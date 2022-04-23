Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı, otomobillerde ise hasar meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 CVH 13 ve 34 DRY 110 plakalı iki otomobil, saat 04.00 sıralarında Ethem Efendi Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği bölgede çarpıştı.
Kazada, 34 CVH 13 plakalı otomobilde bulunan G.Ö., D.N., ve M.T. yaralandı. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Kaza yerinin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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