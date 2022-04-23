Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 CVH 13 ve 34 DRY 110 plakalı iki otomobil, saat 04.00 sıralarında Ethem Efendi Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği bölgede çarpıştı.

Kazada, 34 CVH 13 plakalı otomobilde bulunan G.Ö., D.N., ve M.T. yaralandı. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.

Kaza yerinin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.