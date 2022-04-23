İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarıyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında "Akan trafikte durup kavga ettiler" başlığıyla yer alan haberlere istinaden çalışma başlattı.

Ekipler, tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü Ercan D'nin, H.S'nin kullandığı aracın önüne kırarak aniden fren yapması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini, çıkan tartışmada Ercan D. ve yanındaki Yunushan E'nin H.S'yi darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Ercan D. ve Yunushan E. evlerinde gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Ercan D. ve Yunushan E. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracında karısı ve çocuğu da bulunan H.S'nin darp sonucu yüzünden yaralanması, vatandaşların da şüphelilere tepki göstermesi yer alıyor.