Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında ‘3 bin TL’ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz’ yazılı bir paylaşım gördü.

Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

Suç duyurusunda bulundu

Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi.

Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendime çok güveniyordum, beni kimse kandıramaz diyordum"

Dolandırıcıların ikna yönteminden bahseden Korkusuz, şöyle konuştu:

“En son arayan kişi yeminler ediyor. 2 tane çocuğum var hocam diyor. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim diyor. Ramazan ayı oruçluyum diyor. Kuran’a yemin ediyor. En son kişi baya yeminler etti. ‘Ben sizin mağdur olmanızı istemiyorum, siz iyi bir insana benziyorsunuz siz benim ablamsınız, ben sizin kardeşinizim, ben sizinle sonradan da bağlantı kuracağım, hep size yardımcı olacağım, siz daha sonra da çok paralar kazanacaksınız’ gibi cümleler kuruyor. WhatsApp'tan görüşmelerinde hep böyle bu şekilde ikna etti beni. Benim de kafam çok karışıktı. Ben dedim en azından o paraları bana iade etsinler. Hani ben artık para kazanmayı bıraktım da gönderdiklerimi kazanmak için, geri almak için kendi paralarımı geri iade etsinler diye uğraştım. En son gönderdiğim 11 bin lirayı o amaçla yolladım. Para kazanmak için değil, derdim başkaydı ama onu bile yapmadılar. Utanmadan bir de bana dedi ki, ‘en son 15 bin TL daha gönderirseniz kazanacaksınız ve paranızı alacaksınız’. Benim param yok veremem dedim. ‘10 dakika içinde 5 bin gönderirseniz tüm paralar hesabınıza gelecek’ diyor. 15 binden 5 bine düştü. Orada kandırıldığımı anladım. Şikayetçi olacağımı söyleyince beni engellediler. Ben kendime çok güveniyordum, diyordum ki 'beni kimse kandıramaz' diye düşünüyordum. Benim başıma geldi, kimselerin başına gelmesin, herkes çok dikkat etsin böyle bir şeye inanmasınlar."