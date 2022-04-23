Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: A]
Giresun'da dere taşkını nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.
Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, AA muhabirine, Sınır köyünün Sarıhasan mevkisinde menfez yıkılmasına bağlı olarak yolda meydana gelen çökmenin, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda onarıldığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.
Bölgede kalıcı çözüm için köprü inşa edileceğini belirten Kaplan, yapılacak çalışmalar dolayısıyla yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
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