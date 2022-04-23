Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galata Kulesi'nde 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 yılından günümüze kadar geçirdiği 102 yıla özel video ve görsellerin, tarihi Galata Kulesi’ne yansıtıldığı anları paylaştı.
#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Galata Kulesi’ne eşsiz bir ışık gösterisiyle yansıdı. pic.twitter.com/U4OEFbEaRg— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 23, 2022
Etiketler: 23 Nisan Kültür ve Turizm Bakanlığı TBMM
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