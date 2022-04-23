23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 yılından günümüze kadar geçirdiği 102 yıla özel video ve görsellerin, tarihi Galata Kulesi’ne yansıtıldığı anları paylaştı.