Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da denize giren genç kız boğuldu
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç kız boğuldu.
Hatay'da denize giren Merve Çay bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çay için arama çalışması başlattı. Çalışmaya balıkçılar da destek verdi.
Aramada balıkçılar tarafından hareketsiz halde bulunan genç kız, sudan çıkarılarak sahile getirildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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