Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara’nın bazı ilçelerinde dolu etkili oldu. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla devam ediyor.
Ankara’nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde dolu etkili oldu.
Bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Kısa süreli etkili olan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Çiftçiler tarım arazilerinin büyük hasar gördüğünü belirtti. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.
Etiketler: Ankara Sağanak Hava Durumu
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