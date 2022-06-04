Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenciler ve öğretmenleri el ele verdi, okul bahçesinde tarla oluşturdu.

Hazırladıkları bahçede düzenli olarak fide ve çiçeklerle ilgilenen Fatsa Ali Rıza Demircan İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri, sene başında başladıkları bahçe çalışmasını 4 yıl boyunca devam ettirecek.

Tarladan elde edilen ürünler öğrenciler ve ihtiyaç sahibi aileler tarafından tüketilecek.

Öğretmenlerle beraber fidan dikmeyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve çok güzel bir bahçe hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin emeği öğrendiğini vurgulayan Sınıf öğretmeni Fikret Şadi, ''Bir bitkinin toprağı nasıl dikildiğini öğrendiler. işte nasıl dibinin çapalandığını öğrendiler. Daha doğrusu emeği öğrendiler, çalışmayı öğrendiler" dedi.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Muhsin Yılmaz

Kurgu: Oğuz Kömürcü