Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda ağaç devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu'nda bir ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda tramvay durağının karşısında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Bu sırada yoldan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin turist olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı.
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