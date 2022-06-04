İstanbul Beyoğlu'nda tramvay durağının karşısında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bu sırada yoldan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin turist olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı.