Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de tırdan devrilen trafo ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda makaslayan tırda yüklü trafonun yola devrilmesi, Zonguldak istikametinde ulaşımı aksattı.
Düzce'de Adem Y. idaresindeki tır, bağlantı yolunun Şifalısu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak makasladı.
Bu sırada tıra yüklü trafonun yola düşmesi sonucu, yol Zonguldak istikametinde ulaşıma kapandı. Bölgede, araç kuyruğu oluştu.
Yola devrilen trafonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Etiketler: Düzce Zonguldak Trafik Kazası
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