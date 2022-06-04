Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri dün akşam ilçe kırsalında müşterek arama tarama faaliyeti yürüttü.
Ekipler, bölgede araziye gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu buldu.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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