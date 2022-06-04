Van'da Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri dün akşam ilçe kırsalında müşterek arama tarama faaliyeti yürüttü.

Ekipler, bölgede araziye gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu buldu.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.