Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut Kartalları 4 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirdi
[Fotoğraf: (MSB)]
Hudut Kartalları, Van hudut hattında 4 kilo 270 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi.
Açıklamada "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" ifadelerine yer verildi.
Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2022
Hudut Kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4.780 gram metamfetamin ele geçirdi. pic.twitter.com/LgNWT3TPWj
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu Van
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