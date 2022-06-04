Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi.

Açıklamada "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" ifadelerine yer verildi.