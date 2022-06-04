Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 123 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.