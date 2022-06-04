Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 123 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.
Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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