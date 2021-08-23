Jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek için rutin denetime çıktı.

İstanbul Şile'de Ulupelit mevkiinde bir su kuyusu olduğu, etrafında ise varil ve boruların uzandığı belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu boruların, İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron dolum yapan tesise çıktığı tespit edildi.

Tesis mühürlendi



Tesis incelemeye alındı, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı ortaya çıktı. Su dolum tesisinin mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği saptandı. Kuyu ve su dolum tesisi mühürlendi, faaliyetine son verildi.

Damacanalardaki sudan örnek alındı



Doldurulan damacanalardaki sudan da örnek alındı. Şirket ise Şile'deki doğal kaynaklardan su aldıklarını, kaynak yetersiz gelince kuyudan su kullandıklarını ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise firmadan alınan hizmetin 1 Temmuz'da sonlandırıldığını açıkladı.

