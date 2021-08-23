Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 624 kolide 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

