Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 6 milyon 240 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 624 kolide 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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