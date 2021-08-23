Türk Hava Yollarının İstanbul-Samsun seferini gerçekleştirecek yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerinde uçakta yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

THY'den açıklama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen -Samsun Çarşamba Havalimanı seferi öncesinde bomba ihbarı yapıldığı belirtilen açıklamada, ''Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

TK7238 sayılı Sabiha Gökçen Havalimanı - Samsun Çarşamba Havalimanı seferimiz için uçuş öncesinde bir bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.