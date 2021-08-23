Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 10 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, İ.B, K.G, M.Y, M.İ, S.S, T.S, Ü.S, İ.İ, A.C. ve S.K'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 6 milyon 240 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz