Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, pazar gününden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyedeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklenirken kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah saatlerinde pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmezken, iç kesimlerde sabah saatlerinde pus hadisesinin etkili olması öngörülüyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 14, İstanbul'da 17, Antalya'da 25, İzmir'de 23, Samsun'da 18, Diyarbakır'da 22 derece civarında olması bekleniyor.