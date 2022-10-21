Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı.
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
Hava şartlarının normale dönmesinden sonra seferlere tekrar başlanacak.
Etiketler: Bursa Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul
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