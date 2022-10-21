Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotograf: AA]
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.
Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
Son Haberler
- 10:22
- 10:20
- 10:15
- 10:21
- 10:13
Sıradaki Haber
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz