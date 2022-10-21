Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
D-100'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Edirne istikametine giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç, Cevizlibağ mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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