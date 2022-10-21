Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 07:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Namaz kılarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Bornova ilçesinde bir camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Haydar Çoban hayatını kaybetti.
Bornova'da ikindi namazı için camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.
Camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İzmir
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