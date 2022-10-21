Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak.

Açıklamada,“Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.