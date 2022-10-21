Eşiyle yaşadığı tartışmanın stresini atmak isteyen E.U., Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinde kaldı.

Bu sırada uyuyakalan E.U., kalktığında ışıkların kapalı olduğunu gördü ve iş yerinden çıkmak istedi. Kapının kilitli olduğunu anlayan E.U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, E.U. ile irtibata geçti.

İş merkezinin etrafında keşif yapan polisler, arka kapının açık olduğunu fark etti. Arka kapıya yönlendirilen E.U. kurtarıldı.

"Bir gölge gördüm, panikledim"

İçerde zor anlar yaşayan E.U., "Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Uyuyakalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm, panikledim. Durumu itfaiye ve polise bildirdim" dedi.