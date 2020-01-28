Van'ın Erciş ilçesinde haklarında soruşturma yürütülen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de bulunduğu 11 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede örgütsel faaliyetler ayrıntılı olarak anlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve teröristlerle görüştükleri iddia edilen Çetin ile 10 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşuna ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, yapılanmanın örgütsel faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatıldı.

"Örgütün elinde o kadar silah, bomba var, neden kullanmıyor?"

2019'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında gözaltı ve tutuklamalara tepki olarak HDP Erciş İlçe Başkanlığı binasında Yıldız Çetin'in de bulunduğu ortamda, "Örgütün elinde o kadar ağır silah ve bomba var, neden kullanmıyor?" şeklinde konuşmaların geçtiği bildirilen iddianamede, Çetin'in terör örgütüyle organik bağ içinde olduğu belirlenen Demokratik Toplum Kongresi ve örgütün sözde kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü aktarıldı.

İddianamede, Çetin'in, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyet kararı verilen ve örgüte eleman temin eden şüphelilerden Faruk Can'a belediyenin imkanlarını kullanarak inşaat malzemelerinden oluşan ayni yardımda bulunduğu, bu yardımın "değer aileleri" kapsamında yapıldığı kaydedildi.

"Teröristleri evinde barındırmış"

Çetin'in, kendisini arayan ve sözde şehit yakını olduğunu söyleyerek birtakım taleplerde bulunan kişinin isteklerini karşılayacağı sözünü verdiği belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Şüphelinin silahlı terör örgütünün üst yönetiminden Van'a gelen örgüt mensuplarını evinde barındırdığı, terör örgütünün DTK ve kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin dosya kapsamındaki tapelerden anlaşıldığı kadarıyla, silahlı terör örgütü içinde 'Tirej Agiri Karayazı' kod adlı teröristin talimatıyla, dosyadaki diğer şüpheli Faruk Can'a belediyenin kaynaklarından ayni yardımda bulunduğu belirlenmiştir. Çetin'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetleri içinde sürekli yer alarak örgüt mensuplarının emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı, organik bağ kurduğu, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinden silahlı terör örgütü suçunu işlediği değerlendirilmiştir."

"Terör örgütü üyeleriyle kırsalda görüşmüş"

İddianamede, belediyede sözde "eş başkan" unvanını kullanan meclis üyesi Bayram Çiçek'ten ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde PKK'lı teröristlere ait yazılı ve görsel metinlerin bulunduğu bildirilerek, şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlu düzeydeki mensuplarıyla kırsalda görüştüğü, onlara tatlı ve içecek götürerek terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği vurgulandı.

Dosyadaki bazı şüphelilerin terör örgütüne eleman kazandırılması konusunda aktif görev yürüttüğü, terör örgütü mensuplarıyla görüştüğü aktarılan iddianamede, Diyarbakır'da yayın yapan "Denge Velat" radyosuna şifreli istek parça göndererek haberleşmeyi sağladıkları, market şubelerine saldırı talimatları verdikleri kaydedildi.

"14-15 yaşındaki çocukları örgüte kazandırmaya çalışmışlar"

Şüphelilerin örgüte kazandırmaya çalıştıkları 14-15 yaşlarındaki çocukları deşifre olmamaları için "temizlikçi" olarak adlandırdığı belirtilen iddianamede, bazılarının üzerinde ele geçirilen notlarda, hakkında değerlendirme yapılan kişilerin "ajan, jitem, jandarma ile temasta, paşalarla fotoğraf çektirmiş, sakattır, çek tehlikeli, kayyuma yakın, AKP'li, komutanlarla bağlantılı" şeklinde kategorize edildiğine yer verildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin atılı suçları işledikleri bildirilerek, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.