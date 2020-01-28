Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek. Eski kıyafetleri göndermeyin, ısıtıcı, gıda, battaniye gönderebilirsiniz.

[Deprem Bölgesinde Son Durum] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eşyasını alamayanlara 30 bin TL yardım gönderilecek. pic.twitter.com/sw6wC07Oeq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2020

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Arama kurtarma timlerimiz dönmeye başladılar. Tüm arama kurtarma timlerimize minnetlerimizi iletiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

70 yaralının durumunu takip ediyoruz, 9'u yoğun bakımda. 1607 kişi hastanelere başvurdu, çoğunu taburcu ettik. Yoğun bakımda olanlar arasında durumu kritik olan yok. Sahra mobil hastanelerinden 7'sini dün itibarıyla açtık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.

10 bin konutluk uydukent projesini gerçekleştireceğiz.

[Deprem Bölgesinde Son Durum] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 10 bin konutluk uydukent projesini gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/oVZeCbTMzr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2020

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar bu inşaatları bitirip vatandaşlara teslim edeceğiz.