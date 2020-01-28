Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremzedelerin sağlık hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ ve Malatya'daki sigortalılar, prim borcu olsa dahi katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Elazığ ve Malatya illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan tarihine kadar alınmayacaktır."

Depremzedeler ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecek.