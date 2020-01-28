Yurt dışına saka kuşu çıkarmaya çalışan kişiye 94 bin lira ceza
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda, valizinde 36 saka kuşu bulunan Libya uyruklu şüpheliye 94 bin 600 lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen bir yolcudan şüphelenerek valizinde arama yaptı.
Aramada karton kutular içine saklanmış 36 adet koruma altında olan saka kuşu bulundu. Kuşlardan 5'inin öldüğü belirlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü görevlileri kuşları teslim aldı. 31 kuş, sağlık kontrolü sonrası tekrar doğaya salınacak.
Polis merkezine götürülen Libyalı yolcuya koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan 21 bin 600 lira, Çevre Kanunu'na muhalefet ve ekosistemi bozmaktan 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: saka kuşu istanbul havalimanı para cezasıSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:41