İstanbul'da otomobilin çarptığı 3 at telef oldu
Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
[Fotoğraf: İHA]
E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde ilerleyen, Fikrettin Mermer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde telef oldu. Atlardan biri aracın ön camını kırarak içeri girdi.
[Fotoğraf: İHA]
Araç sürüsü Mermer, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı.
Etiketler: trafik Kazası telef olan at E-5 kara yoluSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:06