E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde ilerleyen, Fikrettin Mermer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde telef oldu. Atlardan biri aracın ön camını kırarak içeri girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Araç sürüsü Mermer, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı.