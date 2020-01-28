Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca’nın UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte ziyaret ettiği hastalar arasında, UMKE görevlisi Kuştepe ile enkaz altında telefonla görüşen Azize Çelik'in temas kurduğu Fatma Yamış da var.