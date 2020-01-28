Mucizenin kahramanları buluştu
Haber Giriş:
Enkaz altındaki Azize'ye telefonla ulaştı, onu hayata bağladı, yaptığı telefon konuşmasıyla umudun sembolü oldu. UMKE görevlisi Emine Kuştepe, Azize Çelik vasıtasıyla bağlantı kurduğu Fatma Yamış ile buluştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Bakan Koca’nın UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte ziyaret ettiği hastalar arasında, UMKE görevlisi Kuştepe ile enkaz altında telefonla görüşen Azize Çelik'in temas kurduğu Fatma Yamış da var.
Elazığ depremindeki mucizenin kahramanları buluştu.https://t.co/szOv13oi7n https://t.co/dLjMlaTmWf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2020
Etiketler: azizeSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:56